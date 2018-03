Woonzorgcentra worstelen met overmatig medicatie- en alcoholgebruik bij bewoners

Het gebruik van alcohol en psychofarmaca vormt in heel wat woonzorgcentra (WZC) voor overlast, zo schrijft Sociaal.net op basis van een bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs . Het voorbije jaar ondervond 60 procent van de bevraagde WZC bij twee of meer bewoners op tien problemen omwille van psychofarmaca. 13 procent ziet zelfs bij de helft van de bewoners moeilijkheden. Wat het gebruik van alcohol betreft, zegt 65 procent van de bevraagden dat één op tien bewoners het voorbije jaar voor overlast zorgde had.

Het zijn vooral de bewoners zelf die nadelen van hun gebruik ondervinden. Ze kampen met slaapproblemen en lopen meer risico om te vallen. Maar ook de werking van het WZC komt in het gedrang en de familie is ongerust of zit met vragen.

Vooral de deskundigheid van de WZC blijkt een pijnpunt. Van de bevraagde WZC zegt 47 procent onvoldoende zicht te hebben op de doorverwijzingsmogelijkheden voor bewoners die problematisch drinken of psychofarmaca gebruiken. Ze geven dan ook aan dat ze nood hebben aan ondersteunend materiaal en handvatten.

Dit jaar startte minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen het project 'preventiecoaches in welzijn en gezondheid' op. Woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen kunnen voortaan een beroep doen op preventiecoaches die hen bijstaan om hun preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven. Die coaches moeten de voorzieningen begeleiding en advies geven bij onder meer het gebruik van psychofarmaca en alcohol bij hun bewoners.

De Vlaamse Regering maakte 3.785.000 euro vrij voor een brede uitrol van het concept vanaf 2018. Opleiding van de coaches gebeurt door partnerorganisaties zoals de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.