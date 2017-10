Willem Betz van Skepp: 'Er is geen enkel bewijs dat homeopathie werkt'

Hoe durven apothekers, die toch zijn opgeleid in de farmacologie, nog homeopathische middelen geven aan zieke patiënten? (Lorenz Van der Linden, Wezemaal)

Willem Betz: Ik vrees dat de winstmarges veel verklaren. Apothekers verkopen ten slotte ook schoonheidsproducten en antirimpelcrèmes, die ook geen zier uithalen. Uiteraard zijn er heel wat bekwame apothekers die homeopathie sterk afkeuren. Maar ook voor hen is het een manier om wat winst te maken. Het zijn nu eenmaal handelaars. Het grote verschil is wel dat je bij sommige apothekers reclame ziet voor homeopathische middelen, tegen griep bijvoorbeeld, wat je reinste bedrog is. Anderen zullen het alleen bovenhalen als klanten er expliciet naar vragen.

