Wil je vegetariër worden? Maak kennis met peulvruchten

Peulvruchten worden al sinds mensenheugenis gebruikt in de keuken, vooral in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en het Middellandse Zeegebied. Al in de oudheid hadden ze een prominente plaats in de keuken en genoten ze hoog aanzien. Vooraanstaande families ontleenden zelfs hun bijnaam aan peulvruchten - zo zou Cicero afgeleid zijn van het Latijn voor kikkererwt (Cicer).

...