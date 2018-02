Met nieuwe infografieken kan een patiënt voortaan meebeslissen welke behandeling de huisarts voorschrijft. Want vaak zijn er meerdere opties. En wie ziek is, 'slikt' niet meer zomaar alles van de dokter. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Huisartsen zien steeds meer mensen die via Google hebben opgezocht welke aandoening ze hebben en wat de beste behandeling is. En de reactie dat 'de dokter het toch het best weet' pikken ze niet meer.

Daarom hebben Belgische onderzoekers samen met internationale collega's een methode ontwikkeld om met de arts te bespreken wat voor jou de beste aanpak is.

Het gaat om infografieken waarop je ook als leek kunt zien wat de opties en de voor- en nadelen zijn. De informatie op de kaarten is veel kwalitatiever dan wat 'dokter Google' vertelt. Ze komt van een team specialisten aan de KU Leuven en het CEBAM (Centrum voor Evidence-Based Medicine).

De methode is geen menukaart. 'Er staat altijd een aanbeveling bij. En de bedoeling is niet zomaar iets kiezen, maar knopen doorhakken op basis van de nieuwste studies, de expertise van de arts en de voorkeuren van de patiënt, bijvoorbeeld snel van de pijn af zijn of geen zware medicatie nemen', zegt huisarts Mieke Vermandere, ook staflid bij het Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven.