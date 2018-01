Wie vaak in de natuur zit, is meer tevreden over zijn lichaam

De natuur is dodelijk brutaal voor wie haar wetten niet respecteert. Maar de natuur oordeelt niet en in dat opzicht is ze zeer vergevensgezind. Lichaamsvormen bijvoorbeeld zullen haar worst wezen en dat heeft zijn uitwerking op wie vaak in haar midden vertoeft. Zelfs al is het alleen al maar in gedachten.