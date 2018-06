WHO wil wereldwijd meer hulp voor psychische ziekten

De wereldeconomie verliest elk jaar een miljard dollar doordat mensen met een psychische aandoening niet kunnen gaan werken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit er dan ook voor de hulp massaal uit te breiden.

'Jaarlijks krijgen 300 miljoen mensen een depressie, 800.000 stappen uit het leven', zegt Tarun Dua van de WHO. In vergelijking met 2014 is de suïcidegraad wel met 8 procent gedaald, van 11,4 per 100.000 mensen naar 10,5.

Doel is tegen 2020 een terugdringing met 10 procent te realiseren. In sommige landen is er per 100.000 mensen maar één iemand die weet hoe hij psychische problemen moet aanpakken. Ook in landen met hoge inkomens moeten de uitgaven echter stevig naar omhoog om alle psychisch zieken te kunnen behandelen.

In Europa, waar volgens de maatstaven van de WHO ook Tadzjikistan, Wit-Rusland en Turkije onder vallen, zijn de uitgaven per hoofd voor psychische gezondheid duidelijk het hoogst: per jaar 21,7 dollar, tegenover minder dan 10 cent in Afrika.

Dua wijst er echter op, dat interventies niet noodzakelijk veel hoeven te kosten. Als erover gewaakt wordt dat kinderen voldoende slapen, gezond eten en genoeg bewegen, kan dat veel psychische ziekten voorkomen.