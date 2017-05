Werelddag zonder Tabak: wat is de werkelijke leeftijd van je longen?

Het is al het achtste opeenvolgende jaar dat ziekenhuizen sensibiliserende tests aanbieden. Professionals uit de gezondheidszorg geven ook advies. Bedoeling is rokers die definitief van hun verslaving willen afgeraken, te ondersteunen tijdens dat proces.

Van de rokers die op zichzelf proberen te stoppen, hervalt 97 pct na minder dan een jaar.

Uit studies blijkt dat het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen in combinatie met de juiste ondersteuning en begeleiding van een zorgverlener bijna drie keer effectiever is dan stoppen zonder hulp.

Van de rokers die op zichzelf proberen te stoppen, hervalt 97 pct na minder dan een jaar. "De beste resultaten van rookstop worden bereikt door een combinatie van de gepaste farmacotherapie en deskundige begeleiding", zegt professor Herwig Boudrez, psycholoog-tabakoloog bij de UGent. "Reden daarvoor is dat roken een verslaving is die zowel neurofysiologische, gedragsmatige als psychologische componenten bevat. Die worden het best opgevangen door de genoemde combinatie."

Rokers die zich aanbieden in één van de deelnemende ziekenhuizen, worden geëvalueerd op hun nicotineverslaving. Voorts wordt het koolstofmonoxidegehalte in de longen gemeten, en wordt de werkelijke leeftijd van de longen bepaald. Die laatste test kan behoorlijk confronterend zijn: een roker van 40 jaar oud bijvoorbeeld, kan ontdekken dat hij of zij de longen van een 60-jarige heeft.

De voorbije jaren kwamen per ziekenhuis gemiddeld 50 tot 100 rokers over de vloer. Eén op de vijf rokers was van plan om te stoppen na het uitvoeren van de sensibiliserende testen. Van hen maakte één op de vier rokers onmiddellijk een afspraak met een gezondheidswerker.

Een lijst van deelnemende ziekenhuizen staat op www.dagzondertabak.be.