Werelddag Suïcidepreventie: 'Toen ik wakker werd, overheerste een gevoel van geluk'

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. In Vlaanderen valt er weinig te vieren. Met 3 zelfdodingen en 28 suïcidepogingen per dag nemen we wereldwijd de vijftiende plaats in. 'In Nederland hebben ze een stuk minder suïcides', vertelt Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. 'Er zijn al enkele vergelijkende onderzoeken gebeurd. Nederlandse jongeren pakken hun problemen meer aan. Een ruzie met hun ouders proberen ze bijvoorbeeld sneller op te lossen. Vlaamse jongeren praten minder snel met volwassenen over hun problemen, en ze gebruiken ook meer alcohol en drugs wanneer ze het moeilijk hebben. Daarnaast heerst er bij Vlaamse volwassenen nog meer schaamte over psychische problemen.'

