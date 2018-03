Week van de diëtist: 'We leven in een land van broodjeszaken'

Sportarts Chris Goossens ziet de kilocrisis in de westerse wereld met lede ogen aan. Zo waarschuwt hij dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tegen 2030 maar liefst 89 procent van de Belgische vrouwen overgewicht of obesitas zal hebben. 'Dat ligt grotendeels aan onze eetcultuur en de oneindige toegang tot ongezonde, bewerkte voeding', zegt Goossens. 'Omdat obesitas een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker, is afvallen daarom een vorm van preventieve geneeskunde. Een verlies van tien procent van je gewicht bij overgewicht, betekent immers tien jaar langer kwaliteitsvol leven. Veel mensen hoeven, nadat ze afgevallen zijn, bijvoorbeeld geen medicijnen meer te nemen voor allerlei, aan overgewicht gerelateerde kwaaltjes.'

...