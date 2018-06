'We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen aan de demedicalisering'

Er beweegt wat in onze gezondheidszorg. Ten goede. Ziekten behandelen tot therapeutische hardnekkigheid toe maakt stilaan plaats voor mensen behandelen rekening houdend met hun persoonlijke wensen en noden. De kwaliteit van het leven verovert eindelijk een plek in de arts-patiëntrelatie. De christelijke ziekenfondsen stelden afgelopen maand een nieuw gezondheidsconcept voor waarin ze mensen wil coachen naar een betere levenskwaliteit. Dat de organisatie daarmee haar taken over een andere boeg gooit, heeft ook te maken met de snelle digitalisering (binnenkort ook van de getuigschriften voor verstrekte hulp) die een aantal kerntaken van de ziekenfondsen overbodig maakt. Wie zich in zijn bestaan bedreigd voelt, wordt niet zelden creatief.

De aanpak van chronische lage rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak wordt vandaag anders aangepakt dan een jaar geleden (zou toch moeten, volgens de nieuwe richtlijn). In plaats van medicatie en medicaliseren, met röntgenfoto's (waarop altijd wel iets te zien is), is de eerste stap dedramatiseren en aanmoedigen om te bewegen, zonder bang te zijn om voorbij de pijngrens te gaan. Met correcte informatie en professionele begeleiding maken chronische ruglijders meer kans hun pijn te overwinnen dan met pijnstillers, infiltraties en rust. Dat leidt bovendien tot meer levenskwaliteit.

Etalagebenen

Een ander project dat in België wordt uitgerold, is claudicatio-care, met een platform voor mensen met etalagebenen (claudicatio intermittens). Dat is een levensstijlziekte waarbij slagaders in de benen dermate vernauwen door atherosclerose dat wandelen pijn doet. Deze patiënten worden vandaag massaal 'gedotterd' door een vaatchirurg: de sterk vernauwde bloedvaten worden verwijd via een kleine ingreep waarbij een ballonnetje in het vernauwde bloedvat geschoven wordt en eventueel een stent geplaatst wordt. Binnen de kortste keren moet de ingreep opnieuw gebeuren omdat de bloedvaten verder dichtslibben. 'Herdotteren' houdt steeds grotere risico's in, en de patiënt wordt er slechts tijdelijk beter van.

Claudicatio-care verandert het geweer van schouder. Met een professioneel en begeleid beweegprogramma zijn personen met etalagebenen veel beter af. De beweegprogramma's worden op maat gemaakt en de patiënt krijgt een claudicatiotherapeut (een nieuwe bijkomende opleiding voor kinesitherapeuten in België) die hem coacht naar een gezondere levensstijl. Zo doet men iets aan de oorzaak. Er gaan nu al stemmen op om ook andere chronische ziekten die met een ongezonde levensstijl samenhangen, zoals diabetes type 2, metaboolsyndroom, leververvetting... aan te pakken via professionele coaches.

Begeleiding of niet, dat gaat niet vanzelf. We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen aan de demedicalisering van de samenleving.