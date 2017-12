Water, het beste middel tegen een kater

Ons brein bestaat voor 76 % uit water. Water is dan ook het hoofdbestanddeel van ons lichaam. De hoeveelheid water die verloren gaat via zweet, urine en de ademhaling moet dus genoeg gecompenseerd worden door wat we eten en drinken. Sommige bevolkingsgroepen lopen een verhoogd risico op dehydratie: jonge kinderen, bijvoorbeeld, en ook senioren. Maar sommige volwassenen kunnen ook uitgedroogd raken door te weinig te drinken tijdens lichamelijke inspanning, na een ziekte met hevige diarree of - in mindere mate - omdat ze van nature niet snel genoeg dorst krijgen. Dorst is immers een signaal dat het lichaam een tekort heeft aan vocht.

