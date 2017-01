Wat te doen tegen het norovirus?

Het norovirus, wordt ook wel wintervirus genoemd. Om deze buikgriep te voorkomen, doe je alles wat je moet doen om een infectie van een bacterie en/of virus te voorkomen, waaronder frequent handen wassen. Helaas is het norovirus één van de lastigste te bestrijden virus, precies omdat het zo besmettelijk is.

Gastro-interitis

Wat wij buikgriep noemen, heeft niets met griep of met het griepvirus te maken. Buikgriep is een ontsteking in de slijmvliezen van de maag, de dunne en de dikke darm. In medisch jargon gaat het om een gastro-enteritis. Die kan veroorzaakt worden door verschillende bacteriën en virussen, met een piek van norovirussen in de winter. Bij stoelgangonderzoek vindt men in veel gevallen meerdere veroorzakers.

Heeft de buikgriep je inmiddels te pakken en wil je er alles aan doen om de aandoening niet door te geven aan de andere mensen in je omgeving? Dan is het in eerste instantie belangrijk om goed je handen te wassen. Niezen en hoesten doe je met de hand voor je mond en je liefste kan het maar beter enkele dagen zonder kussen stellen.

Uitzieken

Voor jezelf doe je er goed aan om veel te blijven drinken en indien mogelijk licht verteerbaar voedsel te eten. Zit je nog op school of ben je aan het werk? Meld je dan een paar dagen ziek. Ga gewoon thuis lekker op de zetel liggen met een emmer bij de hand.

Als het een troost kan zijn, je komt makkelijk aan buikgriep, maar je raakt er ook weer vlot vanaf. De incubatietijd varieert tussen 24 en 72 uur en de ontsteking ontwikkelt zich razendsnel. Al met al duurt het een kleine week en voel je je nadien weer topfit. Qua behandeling is er niet veel te doen. Je kunt wel uitdrogen en daarom blijf je best goed drinken. Verder zit er niets anders op dan uitzieken.