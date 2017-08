Wat te doen bij zwangerschapsdiabetes?

Hoe vaak zwangerschapsdiabetes voorkomt, is niet precies bekend, omdat niet alle Belgische ziekenhuizen op dezelfde manier screenen. 'We schatten dat 1 op de 7 zwangere vrouwen ermee te maken krijgt', zegt Katrien Benhalima. Zij is endocrinoloog in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de Belgian Diabetes in Pregnancy-studie (BEDIP-N), waaraan 7 ziekenhuizen (6 Vlaamse, 1 Brussels) deelnemen.

