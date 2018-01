Wat kan een ruglijder doen als medicijnen en chirurgie onvoldoende helpen?

Chronische lage rugpijn is een van de meest voorkomende kwalen. Volgens een gezondheidsenquête die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in 2013 uitvoerde, verklaarde 1 Belg op de 5 een rugprobleem te hebben. Wie last heeft van rugpijn zonder directe verklaring, gaat het best naar de arts voor een diagnose. Rugpijn kan veroorzaakt worden door een hernia, een tumor, een infectie... In 85 procent van de gevallen vindt men geen duidelijke oorzaak en spreekt men van 'niet-specifieke lage rugpijn'. Negen op de 10 keer gaat de rugpijn na enkele dagen of hooguit enkele weken vanzelf over. Bij een minderheid, 1 op de 10, blijft de rugpijn langer sluimeren. In dat geval is er sprake van chronische niet-specifieke lage rugpijn.

