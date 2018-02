Wat doet een huisapotheker meer dan iedere andere apotheker?

Heb je bij een apotheek in het afgelopen jaar minimaal 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen gekocht, waarvan 1 chronisch geneesmiddel dat geen anticonceptiemiddel is? Dan kom je in aanmerking om met een apotheker die je zelf kiest de 'overeenkomst huisapotheker' aan te gaan. Dat is geen verplichting en al evenmin een verbintenis om voortaan al je geneesmiddelen bij die apotheek te kopen. Bovendien betaal je niets voor de specifieke dienstverlening. De apotheker wordt rechtstreeks door het Riziv vergoed met een jaarlijks forfait van 31,80 euro. En wil je na verloop van tijd van huisapotheker veranderen, dan volstaat het om met een andere apotheker de overeenkomst aan te gaan.

