Wat als je spijt hebt van een tattoo?

Tot het einde van de jaren 1980 zat er bij een niet langer gewenste tatoeage niets anders op dan ze chirurgisch weg te snijden of af te schaven, al dan niet met een CO2-laser. Die straalt infraroodlicht uit dat door het vocht in de huid wordt geabsorbeerd. Door de warmte die hierbij ontstaat, verbrandt de behandelde huidlaag, en dat gaat onvermijdelijk gepaard met littekenvorming. De komst van de Q-switched-lasers in het begin van de jaren 1990 betekende een grote vooruitgang. Het licht van deze lasers wordt selectief door de tatoeage-inkt geabsorbeerd. Bovendien wordt het uitgezonden in uiterst krachtige maar tegelijk heel korte pulsen van enkele nanoseconden (1). Dat garandeert dat alleen het doelwit wordt beschadigd en er geen overtollige hitte naar de omliggende weefsels gaat. De huid wordt dus wel op de proef gesteld, maar niet vernietigd.

