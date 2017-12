Waarom zingen de nieuwe yoga is

Zingen doet deugd. Het maakt je vrolijk, geeft energie en laadt je batterijen op. Hoe komt dat? 'Omdat het een formidabele uitlaatklep is', zegt zangdocente Indra Boone. 'Zingen werkt bevrijdend. Los van het onderwerp en de sfeer van het lied is het een geweldig kanaal om spanningen, verdriet of kwaadheid van je af te laten glijden. Maar ook positieve emoties zoals opluchting en blijdschap komen er al zingend uit, puur en ongefilterd. We werken tegenwoordig zo veel met ons hoofd, we denken zo veel. Zingen staat daar haaks op, het komt letterlijk vanuit je buik. Vandaar het ontspannende effect.'

