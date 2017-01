'Waarom veganisme wél gezond is voor kinderen en zwangere vrouwen'

Met veel bewondering en eensgezindheid las ik het artikel 'Is veganisme gezond?' op Knack.be. Toch struikelde ik in de laatste paragraaf over de stelling dat het veganisme niet geschikt is voor kinderen en zwangere vrouwen. In heel het artikel worden de voordelen van een plantaardig voedingspatroon benadrukt, maar blijkbaar gelden deze niet voor kinderen en zwangere vrouwen? Dit misverstand zou ik graag even rechtzetten.

Het is zo dat kinderen en zwangere vrouwen, net zoals bejaarden, sporters en tal van andere bevolkingsgroepen, over het algemeen een verhoogde behoefte hebben op vlak van energie en voedingsstoffen. Echter, wie denkt dat een plantaardig voedingspatroon niet aan deze behoefte kan voldoen, nodig ik uit om zijn of haar standpunt na het lezen van dit opiniestuk te herbekijken. Het is namelijk perfect mogelijk om als veganist voldoende energierijk en volwaardig te eten.

Voordelen voor kinderen

G.B. Piccoli en collega's (2015) bestudeerden in een systematische review hoe (on)gezond een plantaardig voedingspatroon is bij zwangere vrouwen. Zij kwamen tot de conclusie dat een plantaardig dieet, mits voldoende inname van vitaminen en mineralen, veilig is voor deze populatie. Daarnaast stelden zij dat er niet voldoende wetenschappelijk bewijs is om te beweren dat een plantaardige voeding, mits alertheid voor inname, onvoldoende voedingsstoffen aanbrengt bij deze populatie met verhoogde behoefte. Het is dan ook perfect mogelijk om op een adequate manier plantaardig, energieverrijkt en gevarieerd te eten, en dit in alle levensfasen, zoals de Academy of Nutrition and Dietetics in 2016 stelde.

Daarnaast zijn er ook tal van studies die een verband aantonen tussen een verhoogde inname van onverzadigde vetten, plantaardige eiwitten, groenten, fruit, noten en zaden én een verlaagd risico op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes (Academy of Nutrition and Dietetics, 2016; Bao et al., 2013; Shin et al., 2015). Laten die voedingsmiddelen nu net kenmerken zijn van een veganistisch voedingspatroon...

Ik wil niet beweren dat in bepaalde situaties geen suppletie wordt aanbevolen. Denk bijvoorbeeld maar aan lacterende vrouwen die van nature een lagere ijzerstatus hebben. In dat geval kan er worden gekozen voor een kleine aanvullende dosis. Echter, dit komt voor bij zowel vrouwen die plantaardig eten als bij zij die niet plantaardig eten.

Uit bovenvermelde studies - wat slechts een kleine selectie is - blijkt dus ook dat een gevarieerd veganistisch voedingspatroon bij kinderen geen gevaren inhoudt. Integendeel, de voordelen worden zelfs meermaals aangehaald. Kinderen met een plantaardig voedingspatroon hebben een kleinere kans om op latere leeftijd overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Ook de vaak voorkomende stelling dat veganisme bij kinderen leidt tot een eetstoornis op latere leeftijd, wordt hier ontkracht (Academy of Nutrition and Dietetics, 2016). Het is uiteraard wel belangrijk om de voedingsopname bij kinderen goed op te volgen, maar als we eerlijk zijn, geldt dit ook voor volwassenen, toch?

Vitamine B12

Tot slot wil ik anticiperen op reacties omtrent de opname van voedingsstoffen die volgens velen enkel terug te vinden zijn in dierlijke voedingsmiddelen. 2017 is een jaar waarin we aan de vierde generatie vervangproducten zitten en er ons een zeer uitgebreid plantaardig gamma ter beschikking wordt gesteld. In tegenstelling tot tien of twintig jaar geleden hebben deze producten, alleenstaand of gecombineerd, een volwaardige voedingswaardesamenstelling. Dus al wie denkt dat veganisten geen vitamine B12 opnemen, raad ik aan eens een verrijkt sojayoghurtje, of eender welke plantaardige burger waar dit vitamine aan toegevoegd is te proberen. En degenen die beweren enkel calcium op te nemen uit zuivel, eten mijns inziens te weinig groenten.

Dus aan alle kinderen, zwangere vrouwen en anderen met een verhoogde behoefte: u kunt met een gerust hart, en met veel smaak, een positief steentje bijdragen aan het milieu, het wereldvoedselprobleem, het dierenleed én aan uw gezondheid.

Indien uw nieuwsgierigheid na het lezen van dit opiniestuk is gewekt, of als u nog vragen/bedenkingen heeft over plantaardige voeding, kunt u mij een mailtje sturen via dietiste@evavzw.be .

Evelyne Mertens

Diëtiste - Specialisatie vegetarisme en veganisme

Master in het management en beleid van de gezondheidszorg