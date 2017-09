Waarom stamceltherapie (nog lang) niet zo ver staat als gehoopt

Draagt stamcelonderzoek al vrucht anno 2017? In Japan bleek recent van wel. Daar werden de pigmentcellen in de ogen van twee patiënten, beiden zo goed als blind door netvliesveroudering, succesvol vervangen door stamcellen van een vreemde donor. Maar na die primeur gaven de onderzoekers zelf toe: 'Er zijn meer patiënten nodig om tot sluitende conclusies en een standaardprocedure voor de behandeling te komen.' Want net zo goed loopt het flagrant mis. Het medische vakblad New England Journal of Medicine beschreef een geval van drie vrouwen, ook zij leden aan netvliesveroudering: na een behandeling met stamcellen in een Amerikaanse kliniek waren ze blind geworden.

