Waarom snoozen echt geen goed idee is

Er is al veel inkt gevloeid over de snoozeknop, een functie die haast alle moderne wekkers in huis hebben. Het concept is eenvoudig: de wekker gaat af, je duwt op snooze en de wekker gaat negen minuten later opnieuw af. Dat ritueel kun je eindeloos herhalen. Enige tijd geleden verscheen in de krant Metro het bericht dat mensen die graag snoozen 'waarschijnlijk slimmer, creatiever en gelukkiger zijn dan ochtendmensen'. Maar in de Britse studie waarnaar wordt verwezen, 'Waarom nachtuilen intelligenter zijn', valt het woord 'snooze' nergens te bespeuren. 'Dit lijkt me dan ook een heel onzinnige conclusie', zegt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZA. Hij kent geen wetenschappelijk onderzoek over snoozen, en of dit nu goed of slecht is voor ons lichaam. 'Maar we w...