Waarom piekt het aantal overlijdens door hartziekte in januari?

Aanvankelijk dachten wetenschappers dat het fenomeen hoofdzakelijk te wijten was aan de koude temperaturen in januari. Maar dat blijkt niet zo te zijn, zo schrijft The Conversation. Onderzoekers van de University of Southern California onderzochten de dodelijke slachtoffers van een hartaanval tussen 1985 en 1996 in Los Angeles, een stad waar de gemiddelde temperatuur relatief constant is gedurende het hele jaar. En wat blijkt? Ook daar is er een piek van een derde meer doden in januari. Het is dus wellicht niet zozeer de koude die deze stijging veroorzaakt, maar ook andere factoren zoals te veel eten of de stress van de nieuwjaarsfeesten, aldus de onderzoekers.

