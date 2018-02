Waarom onze voeten maar blijven groeien

Onze kersverse Miss België, Angeline Flor Pua, is niet de enige schoonheidsprinses die op sociale media bakken kritiek over zich heen heeft gekregen. Al was die bij Anastasia Reshetova, een voormalige eredame bij de Miss Rusland-verkiezing, niet van racistische aard. In haar geval was het meer een kwestie van bodyshaming. Reshetova plaatste onlangs een foto van zichzelf in bikini op Instagram, en kreeg flink wat kritiek over zich heen. Niet omdat ze te dik zou zijn, laat staan lelijk. Bij haar waren alleen de voeten een doorn in het oog. Die werden door zogenoemde internettrollen vergeleken met 'zwemvliezen'. Volgens de gespecialiseerde pers gaat het om een maat(je) 41. Gelukkig leek de ex-eredame zich er zelf weinig van aan te trekken. Wat later poseerde ze opnieuw trots op Instagram, ditmaal met echte zwemvliezen. En het Russische Woman Magazine bracht hulde met een fotoreeks van dames met grote voeten. Reshetova, zo blijkt, is lang niet de enige.

