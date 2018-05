Waarom je beter niet te veel drinkt tijdens de 20 kilometer door Brussel

Komende zondag verzamelen duizenden lopers in het Jubelpark om twintig kilometer doorheen Brussel te lopen. Ondanks de warme vooruitzichten - wat voor lopers synoniem staat voor brute pech - zal het loopevenement vrijwel zeker doorgaan. En de opkomst zal groot zijn.

Net zoals de opkomst in Antwerpen een tijdje geleden ook groot was. De Antwerp 10 miles telde ondanks de hitte ongeveer 400.000 deelnemers en veroorzaakte heel wat ophef door de vele hitteslachtoffers. Zo'n 300 lopers werden door het Rode Kruis verzorgd en 19 van hen belandden een tijdje in het ziekenhuis. De weersvoorspellingen zien er zondag vrijwel identiek uit. Dat voorspelt weinig goeds want lopers kunnen zich vrij slecht wapenen tegen hitte.

De impulsieve loper

Ondanks de slechte vooruitzichten - loopwedstrijden zijn allicht de enige evenementen waarbij een zonnige dag synoniem staat voor slechte vooruitzichten - zal het loopevenement vrijwel zeker doorgaan. En de opkomst zal groot zijn.

Tenslotte trainden duizenden lopers maandenlang om zondag misschien wel een persoonlijk record te breken. En enkele waaghalzen besluiten onbezonnen, in the heat of the moment, deel te nemen. Geen wonder dat het daar kan mislopen met zulk warm weer. Maar in tegenstelling tot wat de organisatie van de Antwerp 10 miles beweert, kan de schuld niet alleen in de (loop)schoenen van de, al dan niet getrainde, deelnemers geschoven worden.

Drink vooral bij dorst

Bij een warme loopwedstrijd adviseert iedereen steevast om voldoende te drinken en daar al vroeg mee te beginnen, soms zelfs een dag vooraf. Uit schrik voor dehydratie overdrijven lopers vaak en flirten ze met de grens van watervergiftiging of hyponatriëmie. Van watervergiftiging is sprake wanneer het gehalte van natrium in het bloed onder een veiligheidsgrens daalt. De oorzaak is meestal een te grote opname van vocht of water. Dat veroorzaakt bij sommige mensen klachten zoals een opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken en hoofdpijn. Dat laatste kan erop wijzen dat de hersencellen "vollopen" met vocht en opzwellen, wat tot verwarring, stuipen, coma en zelfs de dood kan leiden.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, vormt watervergiftiging een ernstig risico voor amateurs tijdens marathons. Veel drinken kan geen kwaad voor wie veel zweet, en zeker niet wanneer het in de juiste verhouding gebeurt tot lichaamsgewicht en weersomstandigheden. Maar té veel drinken is gevaarlijk, ook al omdat de urineproductie tijdens inspanningen afneemt. Typisch voor alle sporters met enige mate van watervergiftiging is dat ze na de wedstrijd meer wegen dan aan de start. Soms zelfs tot 4 kilogram. Tel daar hun zweetverlies bij, en je komt tot de conclusie dat deze mensen soms minstens 6 liter gedronken moeten hebben.

Waterintoxicatie

Dat je als ijverige loper niet te veel mag drinken, bewijst David Rogers. De Brit stierf in 2011 enkele dagen nadat hij een zeer warme (27,5 graden) editie van de marathon van Londen uitliep in 3 uur en 50 minuten. Hij stierf niet omwille van uitdroging of oververhitting, Rogers stierf door watervergiftiging. En hij is niet de enige. Uit onderzoek bleek dat maar liefst 22 procent van de deelnemers aan grote marathons zoals die in Boston, Londen en Zurich, te veel water had gedronken.

Ook dit jaar was een van de London Marathon deelnemers in levensgevaar omdat ze te veel had gedronken. Johanna Pakenham belandde in een coma omdat ze al lopend 20 halve literflesjes of 10 liter water naar binnen goot. Goed gemeend advies van haar vader draaide helaas fout uit.

Dat risico lopen we ook dit weekend weer in Brussel. Opnieuw hoor je sommige artsen aanraden om vooral voldoende te drinken. Hoor je ze letterlijk zeggen om bijvoorbeeld elk kwartier een beker water te drinken, terwijl juist dat soort van advies erg gevaarlijk is, zoals onderzoek tijdens de marathon van Boston en ook andere duidelijk heeft aangetoond.

Veel beter is het advies van gewoon te drinken wanneer je dorst hebt, met als bijkomende waarschuwing dat je ook niet teveel mag drinken.

Want wat is voldoende drinken? Dat varieert voor iedereen. Een kleine, tengere vrouw heeft nu eenmaal minder vocht nodig dan een boom van een vent.

En wie traag loopt en erg lang onderweg is, heeft veel tijd om te veel te drinken.