Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts Opinie

'Waarom geven voedingswetenschappers zo weinig tegengas bij tegenstrijdige berichten?'

Er is dringend meer actie nodig om het juiste voedingsadvies bij de mensen te krijgen, vindt Marleen Finoulst. 'Het is erg gesteld met onze kennis over voeding.'