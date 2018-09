Waarom fitnesscentra niet onverdeeld gelukkig zijn met de inschrijvingspiek na de zomer

De vakantie is voorbij, het gewone leven trekt zich weer op gang. Gedaan met de luilekkere geneugten van het goede leven, tijd om iets aan de conditie te doen. Dus halen we onze loopschoenen uit de kast, worden we lid van een sportclub of stappen we naar een fitnesscentrum. 'Er zijn 2 momenten in het jaar waarop het aantal nieuwe inschrijvingen in fitnesscentra piekt: januari en september', bevestigt Eric Vandenabeele, directeur van de Belgische FitnessOrganisatie, kortweg Fitness.be. 'Of we daar blij mee zijn? Natuurlijk. Maar het is ook jammer. Omdat fitnessen dan te veel de vorm aanneemt van een goed voornemen: je raapt je moed bij elkaar en gaat nog maar eens de uitdaging aan. Met tegenzin, want als je het graag zou doen, was je er al lang mee begonnen. Logisch dat goede voornemens gedoemd zijn om te mislukken. Bewegen zou 'normaal' moeten zijn. Het zou deel moeten uitmaken van je dagelijkse gewoonten en je globale levensstijl.'

...