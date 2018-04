Waarom eenzaamheid even ongezond is als obesitas

Brugge heeft sinds kort een meldpunt tegen eenzaamheid, het Verenigd Koninkrijk zelfs een minister van Eenzaamheid. Of eenzaamheid écht een moderne plaag is, en of een aparte minister geschikt is om het fenomeen te bestrijden: experts zetten er grote vraagtekens bij. 'Wat is het volgende, een minister van Verdriet?'