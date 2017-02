Waarom dansen zo gezond is

Oud worden, zou je denken, is een kwestie van slijtage. Maar een mens kun je niet vergelijken met een oude zetel of een versleten hemd. Veel onderdelen van ons lichaam en onze geest zijn uitermate slijtvast. Ze kunnen nagenoeg perfect meedraaien tot de laatste dagen van ons leven. Als ze van iets last hebben, is het een gebrek aan gebruik. We doen er te weinig mee. Spieren die geen werk moeten leveren, smelten weg. Net zoals ook onze hersenen niet beter gaan werken als we ze verwaarlozen.

