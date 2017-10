Vrees voor pestepidemie groeit in Madagaskar

Sinds het begin van de uitbraak eind augustus zijn al meer dan honderd gevallen van de pest gesignaleerd in de hoofdstad en in verschillende havensteden van Madagaskar.

Een basketbalcoach afkomstig van de Seychellen en op bezoek in Madagaskar naar aanleiding van een sportevenement is op woensdag 27 september overleden in een ziekenhuis in Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. De overheid heeft ondertussen de officiële doodsoorzaak bevestigd: longpest.

De autoriteiten gaan momenteel na met wie de man de laatste dagen voor zijn dood in contact is gekomen en wie hij besmet kan hebben. Deze personen krijgen allemaal preventief antibiotica toegediend.

Vrees voor epidemie

De overleden coach brengt het dodenaantal op 21. Minstens 114 mensen zijn besmet.

'De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd dat de pest zich verder kan verspreiden en vooral in enkele grote steden tot een epidemie kan leiden', zegt Charlotte Ndiaye, de verantwoordelijke van de WHO in Madagaskar.

Delen De pest kan tot de dood leiden als de ziekte onbehandeld blijft. Een snelle behandeling met antibiotica maakt de kans op overleven zeer reëel.

'Onze teams zijn ter plaatse om de overheid bij te staan, tests uit te voeren en de gezondheidswerkers te coördineren.'

Extra teams van de WHO en van het Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) zijn onderweg naar Madagaskar om bijstand te verlenen. Ook meer antibiotica en beschermende kledij zijn onderweg.

Ratten

WHO heeft 300.000 dollar voor noodhulp vrijgemaakt maar heeft berekend dat nog 1,5 miljoen dollar extra geld nodig is om de crisis snel te bezweren.

De pest komt nog steeds voor op Madagaskar. Jaarlijks worden er ongeveer 400 gevallen van de pest gerapporteerd - meestal de builenpest. De huidige uitbraak is alarmerend omdat de meeste besmettingen deze keer in de steden gemeld worden, wat een snelle verspreiding van infecties met zich meebrengt. Het aantal besmettingen ligt ook hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar.

Het gaat deze keer ook om gevallen van longpest, die van mens op mens wordt overgedragen. De builenpest wordt overgedragen door geïnfecteerde ratten die door een besmette mug werden gestoken.

De pest is een ziekte die gerelateerd is aan armoede. Het komt vooral voor op plaatsen met slechte sanitaire omstandigheden en onvoldoende gezondheidsvoorzieningen. De pest kan tot de dood leiden als de ziekte onbehandeld blijft. Een snelle behandeling met antibiotica maakt de kans op overleven zeer reëel.