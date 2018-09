'Vooral jongere mensen denken dat mazelen een ongevaarlijke ziekte is'

Ik herinner het me nog levendig, al is levendig hier eigenlijk minder gepast. Ik lig in een immens groot bed - althans, dat bed van mijn ouders leek gigantisch voor de kleuter van 4 die ik toen was. Ik had mazelen. Ik was zo slap als een vod en lag daar een hele week, dat leek toen oneindig lang. Ik zie mijn bezorgde moeder die door mijn haren strijkt. Die waren kletsnat van de koorts. Ik moet veel geijld hebben met temperaturen tussen 39 en 41 graden, met als hoogste score 41,7 gra...