Voor het eerst in 60 jaar nieuw geneesmiddel voor malaria

Vivax malaria, de terugkerende vorm van de ziekte, is de meest voorkomende vorm van malaria buiten Afrika. De variant is berucht omdat de parasiet zich jarenlang kan schuilhouden in de lever en daar herhaaldelijk opstoten van de ziekte kan veroorzaken. Vooral kinderen zijn kwetsbaar omdat ze bij elke opstoot verzwakken.

Het nieuwe middel, ontwikkeld op basis van tafenoquine door geneesmiddelenfabrikant GSK, vernietigt de parasiet in de lever en vermijdt zo latere opstoten. De behandeling kan bovendien simultaan genomen worden met geneesmiddelen die de tijdelijke opstoot bestrijden.

Doorbraak

Wetenschappers spreken over een belangrijke doorbraak, vooral omdat er voor de behandeling maar een dosis nodig is. De conventionele behandeling, met primaquine, is veel omslachtiger en neemt tot twee weken in beslag. Patiënten die zich na enkele dagen beter voelen, stoppen daardoor vaak met de behandeling en geven de parasiet zo de kans om zich te herstellen.

De Amerikaanse Voedsel- en Geneesmiddelenadministratie (FDA) geeft groen licht voor het gebruik van het middel, maar waarschuwt ook voor bijwerkingen. Mensen met de erfelijke aandoening G6PD kunnen ernstige bloedarmoede ontwikkelen bij inname van tafenoquine, en ook bij psychiatrische patiënten wordt gewaarschuwd voor bijwerkingen.

De FDA raadt patiënten aan om zich eerst te laten testen op G6PD, en dat kan belangrijke hinderpaal vormen in armere landen waar de tests niet vanzelfsprekend zijn.