Verlamming: ooit komt die doorbraak er

De bovenste verdieping van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Herentals oogt leeg. Te leeg, lijkt het. En met de fitnesstoestellen lijkt ook iets mis: geen zitjes. Kris Goos, manager van het centrum, glimlacht. De verklaring is eenvoudig. De volledige trainingsruimte is gericht op mensen in een rolstoel. Die hebben veel plaats nodig om te manoeuvreren, en ze zitten al.

...