'Vaticaan zou net tevreden moeten zijn met euthanasienota Broeders van Liefde'

In een interview met Artsenkrant stelt Peter Degadt, CEO van de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, dat zijn organisatie op dezelfde lijn zit als de Belgische Broeders van Liefde met hun visietekst over euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden van niet-terminale psychiatrische patiënten. Volgens hem bouwt de tekst juist meer garanties in, en hoeven de Broeders van Liefde dus niet ongerust te zijn.