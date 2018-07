Universiteiten ontwikkelen zorgprogramma voor beter levenseinde in de Vlaamse geriatrie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent heeft in samenwerking met de afdeling geriatrie van het UZ Gent een zorgprogramma ontwikkeld dat voor een beter levenseinde in de geriatrie zorgt. Kom op tegen Kanker maakt 220.000 euro vrij om het zorgprogramma in de geriatrie over heel Vlaanderen als standaardzorg te implementeren.