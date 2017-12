Train die spieren: 'Iemand in bed voeden zou verboden moeten worden'

'Rol je hemdsmouwen op, beweeg je vingers en kijk hoe de spieren onder de huid bewegen', sommeerde Luc van Loon zijn publiek tijdens een Francqui-lezing aan de Vrije Universiteit Brussel. 'Binnen 2 à 3 maanden ziet die arm er hetzelfde uit, maar van die spieren schiet tegen dan niets meer over. Elke dag breek je brokje voor brokje 1 à 2% van je spiermassa af en bouw je het weer op met verse eiwitten. Zonder dat je er iets van merkt, maakt je lichaam elke dag 600 tot 1200 gram verse steak aan. Behoorlijk indrukwekkend, niet? En dat mechanisme verzwakt niet met de leeftijd. Het is even sterk bij hoogbejaarden als bij twintigers.'

...