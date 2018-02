Tournée Minérale: 'Aandacht voor alcoholvrije dranken toont aan dat wereld verandert'

Officieel schreven zich 104.579 Belgen via de website van Tournée Minérale in om deel te nemen aan de tweede editie van de alcoholvrije maand. Wellicht deden nog heel wat meer mensen mee die zich niet registreerden op de site. Tournée Minérale bleek vooral een interessante uitdaging voor mensen met vastgeroeste gewoontes. De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven vrouwen was 41,7 jaar, bij de mannen was dat 44,9 jaar. Ten opzichte van vorig jaar bleek ook dat het aantal deelnemers ouder dan 55 in de lift zit. De drie meest genoemde redenen om mee te doen waren 'Voor mijn gezondheid' (67 %), 'Omdat ik Tournée Minérale een leuke actie vind' (44 %) en 'Om bewuster met alcohol om te gaan' (34 %).

Het viel de initiatiefnemers dit jaar op op dat er meer aandacht was voor alcoholvrije alternatieven. Sommige producenten lanceerden zelfs nieuwe drankjes tijdens de campagne. Op straat was opvallend veel reclame voor alcoholvrije bieren en andere alternatieven te spotten, en supermarkten zetten in hun promotiefolders sterk in op het alcoholvrije aanbod.

'Al die aandacht uit commerciële hoek bewijst hoeveel we al na twee edities bereikt hebben', zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD/De DrugLijn. 'Producenten voelen dat er vraag is naar alcoholvrije alternatieven - niet enkel in februari, overigens - en spelen erop in. We hopen dat het blijvers zijn. Daarnaast hebben Horeca Vlaanderen en FEBED, de koepel van drankenhandelaars, hun leden dit jaar ook zo goed mogelijk op de campagne voorbereid. De wereld verandert dus: het is niet alleen veel aanvaardbaarder geworden om in gezelschap alcoholvrij te drinken, het aanbod is ook uitgebreider geworden, wordt meer in de kijker gezet en is gemakkelijker beschikbaar. Dit hadden we, bij de aftrap in 2016, nooit durven dromen.'

Wat na Tournée Minérale?

Het is uiteraard niet de bedoeling om vanaf 1 maart weer volop in de biertjes en wijntjes te vliegen. Zaak is om vanaf nu op een gezonde manier met alcohol om te gaan. Maar hoe doe je dat? Om die vraag te kunnen beantwoorden, ontwikkelde VAD samen met experten een richtlijn. Die zegt het volgende: om de risico's van alcohol te beperken, drinken volwassen mannen en vrouwen best niet meer dan 10 standaardglazen per week. Die 10 glazen worden best gespreid over meerdere dagen in de week, met een aantal alcoholvrije dagen ertussen. 'Zo sluit je niet alle risico's uit', legt Marijs Geirnaert uit. 'Maar de 10-glazenrichtlijn zoekt een evenwicht tussen risico's qua gezondheid en veiligheid enerzijds, en wat maatschappelijk aanvaardbaar is anderzijds. We willen hiermee een houvast geven om drinkgewoonten blijvend bij te stellen.'

Ook met deze tweede editie werd geld ingezameld voor kankeronderzoek. 'Deelnemers konden zich laten sponsoren, vrienden uitdagen in ruil voor een bijdrage, of gewoon zelf een storting doen', legt Martine Ceuppens van Stichting tegen Kanker uit. 'Dat alles brengt de teller nu al op € 64.724. Maar de fondsenwerving stopt niet. Deelnemers en hun familie en vrienden kunnen blijven storten via www.tourneeminerale.be. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar de strijd tegen kanker. Dus uit naam van patiënten, naasten en onderzoekers wil ik iedereen bedanken die al een duit in het zakje deed.'