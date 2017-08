Toename zware pijnmedicatie: 'Wat zegt dit over onze samenleving?'

Ook op de afdeling ouderenpsychiatrie van de Alexianen in Tienen stelt men vast dat ouderen die opgenomen worden vaker zware pijnmedicatie nemen. 'Er moet nagedacht worden wat dit zegt over ons en onze samenleving', reageert Ann Haekens, ouderenpsychiater en hoofdarts bij de Alexianen Zorggroep Tienen.

Woensdag berichtte nieuwssite Apache over de toename van het gebruik van de zware pijnstiller oxycodon in ons land. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat het middel in 2011 werd voorgeschreven aan 27.753 patiënten, terwijl dat er in 2015 al 66.173 waren. In vijf jaar tijd nemen dus twee keer zoveel Belgen de zware pijnstiller in.

'Wij merken bij de mensen die op de afdeling ouderenpsychiatrie opgenomen worden dat vooral tramadol vaak wordt genomen', vertelt dokter Ann Haekens. Volgens haar is daarbij regelmatig sprake van overmatig gebruik. 'Het lijkt soms wel de nieuwe Dafalgan. We hebben hier een afdelingen voor senioren met een verslavingsproblematiek, en je merkt dat het aandeel van zware pijnmedicatie daar groter wordt', legt de specialiste uit.

De betekenis van pijn

Dokter Haekens wil geen kritiek leveren op het voorschrijfgedrag van haar collega-artsen, maar vindt wel dat er nood is aan reflectie. 'Ik denk dat moet nagedacht worden over wat dit zegt over ons en onze samenleving. Het feit dat er zoveel mensen met pijnklachten zijn die nood hebben aan pijnmedicatie, wil dat zeggen dat er meer lichamelijke problemen zijn, of dat we moeilijker met pijn kunnen omgaan, of dat fysieke pijn een uiting kan zijn van psychische pijn? Deze vaststelling is in elke geval een uitnodiging om samen na te denken over de betekenis ervan', besluit ze.