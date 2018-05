'Toegang voor patiënt tot innovatieve geneesmiddelen is enige beweegreden'

Stel: een medicijn tegen huidkanker blijkt ook patiënten met longkanker te kunnen helpen. Dan zal het farmabedrijf achter dat geneesmiddel de terugbetaling vragen voor de nieuwe, grotere groep patiënten. De ziekteverzekering probeert dan een prijsdaling van het medicijn te onderhandelen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) sleutelt nu aan dat principe.

Concreet volstaat het binnenkort om met een gewone meerderheid te stemmen over de 'meerwaarde' van het geneesmiddel voor de bijkomende groep patiënten in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), die alle dossiers rond terugbetaling onderzoekt en de minister adviseert. Vandaag is dat nog een tweederdemeerderheid. Volgens de ziekenfondsen kunnen bedrijven daardoor makkelijker hun slag thuishalen, maar dat klopt niet, zegt het kabinet. De nieuwe regeling komt er net om te voorkomen dat de verzekeringsinstellingen de stemming blokkeren om meer korting te eisen, waardoor bedrijven niet altijd gemotiveerd zijn om voor elk geneesmiddel dat mogelijk een klinische meerwaarde heeft, een terugbetalingsaanvraag in te dienen.

'Met een gewone meerderheid kunnen de zorgverleners en de academici een meerwaarde erkennen, zonder steun van de verzekeringsinstellingen', klinkt het. Als de CTG het licht op groen zet, moeten farmabedrijven ook niet meer per se de prijs laten zaken, op voorwaarde dat de budgettaire impact ervan kleiner is dan 2,5 miljoen euro. Volgens het kabinet-De Block opnieuw omdat de bedrijven in het huidige systeem daarom vaak afzien van aanvragen voor een ruimere terugbetaling. Het kabinet van de minister maakt zich sterk dat de impact van de nieuwe regeling budgetneutraal zal zijn, en 'we durven zelfs te beweren dat het mogelijk positief is', omdat er voor andere geneesmiddelen juist grotere prijsdalingen onderhandeld zullen kunnen worden, luidt het.

De nieuwe regeling gaat in op 1 juli, ongeacht het advies van het verzekeringscomité binnen het Riziv. 'Dit heeft louter een impact op de toegang voor de Belgische patiënt tot innovatieve geneesmiddelen. Dat was, is, en zal altijd de enige beweegreden zijn.'