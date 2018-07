Teveel aan logopedisten dreigt kwaliteit te ondermijnen

Nergens ter wereld zijn er meer logopedisten per 10.000 inwoners dan in België, en dat overschot dreigt een impact te hebben op de kwaliteit van de zorgverstrekking. Dat zegt de Planningscommissie medisch aanbod, een adviesorgaan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

België telde in 2016 15.072 erkende logopedisten, van wie bijna 8.000 in Vlaanderen. Daarvan waren er 12.022 actief, wat neerkomt op ongeveer 80 procent van de erkende logopedisten. Internationaal is België daarmee de koploper: nergens ter wereld zijn er meer logopedisten per 10.000 inwoners dan bij ons, namelijk 7,4. Ter vergelijking: in Nederland zijn het er 4,7, in Frankrijk 3 en in het Verenigd Koninkrijk zelfs maar 2,3.

Daarbij komt nog een grote jaarlijkse instroom: in 2017 werden er 700 nieuwe toelatingen om het beroep uit te oefenen afgeleverd, in 2016 waren dat er zelfs meer dan 900. De instroom is daarmee twee keer zo hoog als het aantal logopedisten van 60 jaar en ouder dat actief is in de gezondheidszorg, stelt de Planningscommissie.

Arbeidsmarkt is verzadigd

Ze wijst er ook op dat een aantal logopedisten daardoor een lage activiteitsgraad heeft: uit cijfers van het Riziv blijkt dat een logopedist jaarlijks gemiddeld 653 sessies afwerkt, maar voor een kwart van de logopedisten ligt dat gemiddelde slechts op 258 sessies. 'Die lage activiteitsgraad heeft een impact op de praktijk- of klinische ervaring en dus mogelijk ook op de kwaliteit van de zorgverstrekking', betoogt de Planningscommissie.

De Commissie vraagt nu structurele oplossingen. Zo moeten de kandidaat-studenten en hun ouders op voorhand geïnformeerd worden dat de arbeidsmarkt voor het beroep eigenlijk al verzadigd is. De verzamelde ministers van Volksgezondheid moeten intussen op zoek gaan naar een manier om het opleidingsaanbod te herstructureren, of om de instroom te reguleren, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat aan de alarmbel wordt getrokken voor het overschot aan logopedisten. Eind vorig jaar pleitte de CM al voor een ingangsexamen voor logopedisten en kinesisten. De respectievelijke beroepsverenigingen waren daar voor te vinden, maar voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was dat toen 'voorlopig niet aan de orde'.