Tabak doodt jaarlijks zeven miljoen mensen

Tabaksgebruik is elk jaar verantwoordelijk voor de dood van zeven miljoen mensen wereldwijd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in een rapport waarin de gezondheids- en economische kost van tabak wordt nagegaan, en voor het eerst ook de impact op het milieu wordt gemeten.

Bij het begin van de 21ste eeuw kostte tabaksgebruik nog het leven aan ongeveer 4 miljoen mensen. Volgens de WHO zou het aantal doden in de loop van deze eeuw kunnen oplopen tot één miljard.

Lees ook: 6 tips om te stoppen met roken

De kost, in termen van uitgaven voor de gezondheidszorg en verlies van de productiviteit, wordt geschat op 1.250 miljard euro, of 1,8 pct van het wereldwijde BBP.

Ontbossing

Delen Voor elke 300 sigaretten gaat een boom verloren.

Afval van tabak blijkt het meestverspreide soort afval in de wereld. Er zitten "meer dan 7.000 toxische chemische producten in die het milieu vergiftigen, kankerverwekkende stoffen inbegrepen", aldus het rapport.

De tabakscultuur is ook deels verantwoordelijk voor de ontbossing. Voor elke 300 sigaretten gaat een boom verloren.

De WHO pleit voor "strenge maatregelen" om het tij te keren, zoals het verbod op marketing en publiciteit voor tabak, een rookverbod op binnenlandse publieke plaatsen en werkplekken en een verhoging van de taksen op tabak.