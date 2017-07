Superdrank: de heilzame effecten van thee

Ken jij de legende van de thee? De drank zou toevallig ontdekt zijn in China, zo'n 3000 jaar voor Christus, door de god Shen Nong. Op een dag vielen er wat blaadjes van een struik (de theestruik) in zijn kopje heet water en de god genoot van de smaak die hij daarna proefde. De thee was geboren. De grote ontdekkingsreizen over land en zee brachten de thee veel later naar Europa. India is in middels de grootste producent ter wereld.

