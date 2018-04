Suikervervangers veroorzaken evengoed diabetes en obesitas

De laatste decennia is de verkoop van voedingsproducten en frisdranken met calorievrije zoetstoffen fors gestegen. Maar ook die suikervervangers kunnen schadelijk zijn, stellen onderzoekers van het Medical College of Wisconsin en de Marquette-universiteit (VS).

Drastische toename

'Ondanks de toevoeging van deze niet-calorische kunstmatige zoetstoffen aan onze dagelijkse voeding, is er nog steeds een drastische toename van obesitas en diabetes', zegt hoofdonderzoeker Brian Hoffmann, die de resultaten deze week voorstelt op een groot congres in San Diego.

'In onze studies lijken zowel suiker als kunstmatige zoetstoffen negatieve effecten te hebben die gelinkt zijn aan obesitas en diabetes, zij het dat de mechanismen sterk verschillen.'

Het gaat om het grootste onderzoek tot nog toe dat biochemische veranderingen na de consumptie van suiker en suikervervangers nagaat.

Studie bij ratten

De studie werd uitgevoerd bij ratten. Sommige groepen ratten kregen voeding met veel suikers, fructose of glucose, andere groepen kregen voeding met veelgebruikte suikervervangers, aspartaam of acesulfaam-K.

Na drie weken veranderde ook bij de ratten die suikervervangers kregen, het vet- en energiemetabolisme. Bovendien bleek acesulfaam-K zich op te stapelen in het bloed, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de bloedvaten.

Matig gebruik

Of suikervervangers even schadelijk zijn als suiker, daarvoor is nog meer onderzoek nodig, zegt Hoffmann. Maar onschuldig zijn ze dus niet. Van een gewone frisdrank naar een light-frisdrank overschakelen kan je van de regen in de drup brengen.

En bij suikervervangers is het zoals bij suiker: als je ze gebruikt, gebruik ze dan matig, aldus Hoffmann. 'We hebben vastgesteld dat je lichaam bij matig gebruik de machines heeft om met suiker om te gaan. Wanneer het systeem gedurende een lange periode overbelast wordt, gaan deze machines kapot.'