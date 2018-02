Succesvolle tweede editie Tournée Minérale sluit af met meer dan 100.000 deelnemers

Officieel schreven zich dit jaar 104.579 Belgen via de website van Tournée Minérale in om deel te nemen aan de tweede editie van de alcoholvrije maand. Wellicht deden nog heel wat meer mensen mee die zich niet registreerden op de site. Tournée Minérale bleek vooral een interessante uitdaging voor mensen met vastgeroeste gewoontes.

De voordelen van een alcoholstop zijn niet min. Je slaapt er beter van, spaart geld uit, krijgt een stralende huid, voelt je een stuk energieker en je gaat er van afvallen (tenminste als je het biertje niet gaat compenseren met een taartje). Uit een bevraging van UGent van de deelnemers uit de eerste editie blijkt dat 41 procent van de deelnemers zich beter in hun vel voelden en maar liefst 9 op de 10 bevraagde deelnemers zei minstens één voordeel ervaren te hebben.

Haalt Tournée Minérale ook op langere termijn iets uit? Het wetenschappelijk onderzoek is schaars. Wat alvast geweten is uit de vorige editie is dat de deelnemers hun biertje of glas wijn al eens durven te laten staan. Vóór de actie dronken ze gemiddeld tien glazen alcohol per week. Eind maart was dat nog gemiddeld zes glazen. Een half jaar nadien steeg dat naar acht. Geen gigantische daling, maar een resultaat dat bij de initiatiefnemers zonder meer op gejuich wordt onthaald, ook al houden ze rekening met het feit dat men soms spaarzaam met de waarheid durft om te springen als het gaat om het eigen alcoholgebruik.

'We hadden dit nooit durven verhopen', zegt Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen (VAD) aan Knack.be. 'Zo'n blijvend effect heeft men in het buitenland nog niet kunnen aantonen. Voor ons is het nochtans vooral de bedoeling om mensen erop attent te maken dat je je na een maand zonder alcohol echt wel beter kan voelen en dat je alcohol niet zomaar als vanzelfsprekend mag beschouwen.'

Ondertussen werkt de VAD op vraag van minister van VolksgezondheidMaggie De Blockin een werkgroep van de Hoge Raad voor Gezondheid aan een officiële richtlijn voor de alcoholconsumptie op nationaal niveau. Dat advies moet voor de zomer aan de minister worden overgemaakt.