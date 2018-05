Studio 100 wil excuses van Greenpeace na rokende Maya de Bij

Studio 100-CEO Hans Bourlon zou excuses van milieuorganisatie Greenpeace op zijn plaats vinden. Woensdagochtend lanceerde de organisatie een campagnefilmpje tegen ongezonde charcuterie voor kinderen, waarin Maya De Bij reclame maakt voor sigaretten. Via Twitter liet Greenpeace al weten niet van plan zijn daarop in te gaan. Op dit moment plant Studio 100 geen gerechtelijke acties tegen de campagne. 'Tja, dat schofferen, met de twee voeten vooruit, is blijkbaar eigen aan Greenpeace', zegt Bourlon. 'Ik zie ze dit niet proberen met Mickey Mouse, omdat ze weten dat ze dan alle hoeken van de kamer zullen zien. Dan maar met de brave Vlamingen, moeten ze gedacht hebben.'

'Wij doen al inspanningen om gezonde voeding te promoten en plannen het assortiment uit te breiden naar, onder meer, vegetarische producten', aldus Bourlon. 'We waren daarover ook in gesprek met hen. Greenpeace is daarvan dus op de hoogte, maar toch kiezen ze ons als doelwit. Ze weten ook dat we natuurlijk de regels volgen en zelfs een voortrekkersrol proberen spelen: we vervangen, bijvoorbeeld, het suiker in ijsjes.'

Bourlon zegt geschrokken te zijn van het Greenpeace-filmpje. 'De vergelijking tussen roken en vlees eten vind ik heel bijzonder, en op zijn minst totaal buiten proportie. Roken is verslavend en kankerverwekkend, dat heb ik nog niet gelezen over vlees eten.'

De CEO vindt ook dat Greenpeace warm en koud blaast. 'In Spanje zetten we, samen met Greenpeace, Maya De Bij net in voor een campagne om bijen te beschermen', zegt Bourlon.

Nog op Twitter laat Greenpeace weten dat ze al vijf maanden onderhandelingen vragen, maar dat dat nog altijd niet gebeurd is. 'We stonden via mail in contact, en hadden inderdaad niet aan tafel gezeten', bevestigt Bourlon. 'Maar op een bepaald moment kunnen we als bedrijf zeggen dat we hun punt begrepen hebben, en dat we aan de slag gaan en werk maken van de uitbreiding van ons assortiment. Wij zijn trouwens niet verplicht verantwoording af te leggen aan Greenpeace.'

Stichting tegen Kanker: 'Campagne is kort door de bocht'

Het nieuwe campagnefilmpje van Greenpeace tegen ongezonde charcuterie voor kinderen, waarin Maya De Bij reclame maakt voor sigaretten, is volgens de Stichting tegen Kanker kort door de bocht. "Charcuterie eten en roken verhogen allebei de kans op kanker, maar bij charcuterie is die kans vele malen lager", zegt woordvoerder Mathijs Goossens.

Voor de Stichting tegen Kanker is er een groot verschil tussen (passief) roken en charcuterie eten. "Het is een verschil in grootteorde. Charcuterie eten en roken verhogen inderdaad allebei de kans op kanker. Bij roken zal de kans op kanker 20 tot 30 keer verhogen, maar bij charcuterie is die kans vele malen lager," aldus woordvoerder Mathijs Goossens. "Charcuterie is bovendien, in tegenstelling tot roken, niet verslavend," voegt hij toe.

Ouders moeten zich geen zorgen maken als hun kind af en toe charcuterie eet, "maar er zijn natuurlijk wel gezondere alternatieven. Charcuterie bevat weinig voedingswaarde, en blijft een risico," zegt Goossens.

