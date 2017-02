Stef Heylen over de waarde van uw pillen: 'Medicijnen online kopen: dat is spelen met je gezondheid'

'Men doet graag alsof de terugbetaling van geneesmiddelen een enorme hap uit het gezondheidsbudget neemt, maar dat is niet zo. De terugbetaling van medicijnen is in België goed voor 17 procent van de kosten van gezondheidszorg. Dat is minder dan wat dokters en ziekenhuizen kosten.' De aanhoudende kritiek op de farmaceutische sector raakt Stef Heylen duidelijk. Als wereldwijd operationeel directeur voor onderzoek en ontwikkeling speelt de voormalige huisarts al jarenlang een hoofdrol bij Janssen Pharmaceutica. Sinds eind vorig jaar is hij ook managing director van Janssen Pharmaceutica België, dat 5000 werknemers telt.

...