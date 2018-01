Sport of niet? Yoga is even intensief als de afwas doen

Wie ooit al een lesje Vinyasa of Ashtanga yoga volgde, zal weten dat yoga meer is dan enkel wat in- en uitademen en mantra's opzeggen. De relatief snelle flow van houdingen stelt stabiliteitsspieren in de buik en rug serieus op de proef en laat de minder geoefende yogi en yogini steevast buiten adem achter.

...