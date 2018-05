Sofie De Smet wint Prijs van de Jonge Huisarts voor onderzoek naar obesitasbehandeling

Dokter Sofie De Smet heeft op de familiedag van huisartsenvereniging Domus Medica de Prijs van de Jonge Huisarts 'powered by Artsenkrant' ontvangen. De onderscheiding, waarmee een bedrag van 2.500 euro gemoeid is, bekroont haar scriptie over de bruikbaarheid van richtlijnen voor huisartsen na bariatrische heelkunde, de behandeling van obesitas dus.

Sofie De Smet studeerde af als huisarts aan de UGent en werkt nu in West-Vlaanderen. Het thema van haar scriptie is actueel: steeds meer mensen ondergaan immers een bariatrische operatie.

Geen alcohol

Volgens Riziv-gegevens gebeuren er jaarlijks meer dan 10.000 ingrepen. Ernstig overgewicht vermindert de levenskwaliteit en -verwachting. De follow up na de ingreep gebeurt niet enkel door de chirurg, maar door een multidisciplinair team waarin de huisarts een belangrijke rol speelt. Hoe dat correct moet gebeuren, is echter niet altijd duidelijk.

Daarom werkte de laureate een richtlijn uit. Die beveelt onder meer levenslange multivitaminensuppletie aan. Na bariatrische chirurgie zouden patiënten ook amper of geen alcohol mogen drinken gezien de alcoholinname een veel snellere en hogere piek geeft in het bloed. De veranderingen in het alcoholmetabolisme zorgen voor een sterk beloningseffect bij de patiënt en maken hem dus ook vatbaarder voor alcoholafhankelijkheid. Huisartsen weten dit best zodat ze hun obese patiënten goed kunnen informeren.

2.500 euro

Met de prijs geeft het medische weekblad Artsenkrant het wetenschappelijk onderzoek door jonge huisartsen een steuntje in de rug.

In eerste instantie nomineren de Vlaamse universiteiten vijf startende huisartsen en hun manama-scriptie. Portretten en het werk van deze pas afgestudeerde dokters verschijnen in vijf opeenvolgende edities van Artsenkrant. De lezers krijgen het laatste woord: zij mogen stemmen op de kandidaat van hun keuze. Wie de meeste stemmen haalt wint de Prijs van de Jonge Huisarts.

Traditioneel wordt de prijs uitgereikt op de familiedag van huisartsenvereniging Domus Medica. De prijs bedraagt 2.500 euro geschonken door het Rode Kruis Vlaanderen.