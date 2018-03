Slechtnieuwsgesprekken: 'Ik wilde weten hoelang mijn man nog te leven had. Het antwoord kwam er niet'

In het prille voorjaar van 2015 hoorde Frederiek Weeda dat haar man Menno uitbehandeld was. 'Ik kan niets meer voor hem betekenen', zei de oncoloog: ook de derde chemokuur had de darmkanker niet kunnen stoppen; de uitzaaiingen in lever en longen waren weer groter geworden. Acht maanden later, op 13 november, overleed Menno.

...