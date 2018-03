Slaapverlamming: wanneer de angst om te gaan slapen te groot wordt

Stel u voor: u heeft vermoeiende weken achter de rug. U kruipt eens vroeg onder de wol en valt vrij snel in slaap ... om niet veel later opnieuw wakker te worden. U ligt op uw rug en probeert zich op uw zij te draaien, maar beseft al snel dat uw lichaam niet mee wil. U kunt uw armen en benen niet meer bewegen, uw rug en nek zitten vast, zelfs uw hoofd is te zwaar. Het lijkt wel alsof er een onzichtbaar deken van marmer over uw hele lichaam is gedrapeerd. De paniek slaat toe. U wilt het uitschreeuwen, maar uw stembanden functioneren niet meer. De druk op uw borstkas neemt toe en uw ademhaling versnelt.

