Slaaphygiëne: voedingstips die u richting dromenland duwen

Het einde van het WK komt stilaan in zicht, en dat betekent ook dat uw maag weer wat rust krijgt. Want bij een voetbalwedstrijd hoort doorgaans een (vettige) hap en een (geestrijke) drank. En als uw favoriete ploeg 's avonds wint, mag er nog stevig nageborreld worden. Zeker als u de zenuwen van een penaltyreeks moet bedwingen. Maar al die frieten, chips en andere troep zijn funest voor uw slaap, weten experts. 'Ik raad mensen aan om twee tot drie uur voor het slapengaan niet meer te eten', zegt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 'Het is altijd beter om met een rustige maag in bed te kruipen, zodat je hele lichaam tot rust komt. Als je toch graag nog een kleine snack eet, is een rijstwafel bijvoorbeeld een optie. Of een wortel.'

