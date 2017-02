Skiën met een kunstknie of -heup? Uitstekend idee

Een kaartje, lang geleden, een foto van een 80-jarige vrouw op ski's hoog op de pistes ergens in de Verenigde Staten. Met als boodschap "Thank you doc. I feel fantastic". "Daar stond ik echt van te kijken", vertelt Johan Bellemans, orthopedisch chirurg aan het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk met een lange carrière als kniespecialist en een bijzonder goede reputatie bij topsporters. Hij had bij de vrouw 2 knieprothesen geplaatst, en nu dit. "Ik herinner me mijn verbazing, want dit had ik nooit eerder gezien. Het is ook niet wat je toen van de gemiddelde Vlaamse vrouw verwachtte (lacht). Maar het kon dus en dat zette me aan het denken. Het leerde me dat we waarschijnlijk niet al te voorzichtig moesten zijn, zoals we altijd deden."

...